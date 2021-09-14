В 2022 году из Белгорода запустят поезд в Крым

Группа вагонов беспересадочного сообщения «Белгород – Симферополь» войдет в состав поезда № 374/373 «Смоленск – Симферополь». Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022-м году из Белгорода начнут ходить поезда в Крым. Группа вагонов беспересадочного сообщения «Белгород – Симферополь» войдет в состав поезда № 374/373 «Смоленск – Симферополь».

- Продолжаем работать над расширением транспортной доступности региона, - сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков. - Вижу большой запрос на южные, приморские направления. Договорились с железнодорожниками о запуске в следующем году прямого маршрута из Белгорода в Крым.

Начало движения запланировано на май. Билеты будут продаваться в железнодорожных кассах и на официальном сайте перевозчика. Подробную информацию о расписании и наличии свободных мест разместят на сайте grandtrain.ru.