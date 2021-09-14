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Общество14 сентября 2021 13:38

В Белгородской области запустят дополнительный пригородный автобус

Его организовали по просьбе жителей региона
Алексей СЕРГУНИН
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Автобусы полностью соответствуют всем критериям и готовы к выходу на маршрут.

Автобусы полностью соответствуют всем критериям и готовы к выходу на маршрут.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С 16 сентября запустят дополнительный автобус по маршруту «Белгород – Чернянка». «Его организовали по просьбе жителей региона», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для улучшения обслуживания пассажиров управление автомобильных дорог общего пользования Белгородской области внесло изменение в действующее расписание на автобусных маршрутах межмуниципального сообщения.

С 16 сентября откроется новый маршрут № 510 «Белгород – Чернянка». Автобусы от автовокзала Белгорода будут отправляться ежедневно в 12:35, от автостанции поселка Чернянка – в 16:00.

Все мероприятия по осмотру транспортных средств, которые будут осуществлять перевозку пассажиров, уже проведены. Автобусы полностью соответствуют всем критериям и готовы к выходу на маршрут.