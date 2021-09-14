Белгородца задержали за «угон» детского электромотоцикла

С заявлением о краже детского электромотоцикла в полицию Белгорода обратилась 26-летняя мама. Она сообщила, что транспорт её малыша был припаркован в подъезде. Оттуда его и угнал злоумышленник.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенный у малыша транспорт он продал, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. За кражу фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.