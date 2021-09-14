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Общество14 сентября 2021 13:07

Белгородца задержали за «угон» детского электромотоцикла

Похищенный у маленького жителя города транспорт злоумышленник продал
Анастасия Лемешко
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С заявлением о краже детского электромотоцикла в полицию Белгорода обратилась 26-летняя мама. Она сообщила, что транспорт её малыша был припаркован в подъезде. Оттуда его и угнал злоумышленник.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенный у малыша транспорт он продал, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. За кражу фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.