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Общество14 сентября 2021 12:34

Двое белгородцев стали жертвами интим-мошенника, представлявшегося женщиной

Мужчина с фейковой страницы предлагал услуги жриц любви
Анастасия Лемешко
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Молодого жителя Ульяновской области подозревают в дистанционных мошенничествах. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Молодого жителя Ульяновской области подозревают в дистанционных мошенничествах. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

С заявлениями о мошенничестве в полицию Старого Оскола обратились сразу два местных жителя – 21-летний парень и 34-летний мужчина. Оба нарвались на обман, решив воспользоваться услугами жриц любви.

Старооскольцы нашли в сети Интернет сайт, предлагавший широкий спектр интим-услуг. Сделав заказ, клиенты перечислили деньги, но в гости к ним так никто и не пришел.

В ходе служебной командировки оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Ульяновской области. По предварительным данным, предприимчивый молодой человек создал фейковый сайт. Притворяясь женщиной, он под видом непосредственной исполнительницы общался с клиентами, а после перечисления денег переставал выходить на связь.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас оперативники проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Житель Ульяновской области подозревается в мошенничестве под видом интим-услуг