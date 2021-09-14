Двое белгородцев стали жертвами интим-мошенника, представлявшегося женщиной

Молодого жителя Ульяновской области подозревают в дистанционных мошенничествах. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

С заявлениями о мошенничестве в полицию Старого Оскола обратились сразу два местных жителя – 21-летний парень и 34-летний мужчина. Оба нарвались на обман, решив воспользоваться услугами жриц любви.

Старооскольцы нашли в сети Интернет сайт, предлагавший широкий спектр интим-услуг. Сделав заказ, клиенты перечислили деньги, но в гости к ним так никто и не пришел.

В ходе служебной командировки оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Ульяновской области. По предварительным данным, предприимчивый молодой человек создал фейковый сайт. Притворяясь женщиной, он под видом непосредственной исполнительницы общался с клиентами, а после перечисления денег переставал выходить на связь.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас оперативники проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.