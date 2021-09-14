Под Белгородом на подъезде к музею-заповеднику «Прохоровское поле» столкнулись две иномарки

При столкновении автомобилей оба водителя пострадали. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 13 сентября, в Белгородской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авария случилась в девять часов утра на подъезде к музею-заповеднику «Прохоровское поле». Как сообщили в полиции, здесь столкнулись две иномарки.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» при развороте не пропустил «Митсубиси Кольт» под управлением 51-летнего мужчины. По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, оба автомобилста получили травмы.