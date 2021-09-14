В Белгородской области стартовал опрос по выбору направления развития региона

Результаты будут учтены при формировании обновленной стратегии «Время новых возможностей». Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Белгородцев приглашают выбрать три наиболее важных направления развития региона», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Опрос, стартовавший накануне, продлится на территории области до 19 сентября. Каждый житель старше 18 лет может выбрать три наиболее важных направления развития региона. Результаты будут учтены при формировании обновленной стратегии «Время новых возможностей».

В Белгороде пункты проведения опроса будут работать в городской администрации (пр-т Гражданский, 38), МФЦ (пр-т Славы, 25 и ул. Есенина, 9), а также на избирательных участниках.

Напомним, что в июле этого года по инициативе врио губернатора Вячеслава Гладкова стартовало широкое общественное обсуждение обновленной стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

Этот документ, получивший название «Время новых возможностей», будет беспрецедентным - впервые в стратегическом планировании, помимо экспертов регионального и федерального уровней, участвовали неравнодушные жители области. В работе по обновлению стратегии развития приняли участие около 60 тысяч жителей региона.