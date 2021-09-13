В Белгородской области врачам обещают выплаты за досрочный выход из декрета

В Белгородской области решили простимулировать врачей за досрочный выход из декретного отпуска. Им планируют ежемесячно доплачивать по 30 тысяч рублей. Кроме того, детям медиков, согласившимся раньше выйти на работу, обещают приоритетные места в яслях. Мера направлена на борьбу с дефицитом кадров.

Однако, по информации, озвученной начальником регионального департамента здравоохранения Андреем Иконниковым на оперативном совещании, в декретных отпусках сейчас находятся 219 человек. Лишь 31 специалист согласились выйти на условиях стимулирования.

Глава региона Вячеслав Гладков остался недоволен тем, как решается проблема с дефицитом кадров. Он отметил, что в Белгородской области остро стоит вопрос нехватки врачей. Некоторые вынуждены совмещать по 3-4 ставки. По мнению Вячеслава Гладкова, принимаемых мер явно недостаточно.

- Сколько у нас не хватает сейчас среднего медицинского персонала? По моим расчетам, порядка 5000 человек. Вы мне приносите решение по 31 человеку. Если думаете, что меня это удовлетворит – нет, - обратился к руководителю департамента здравоохранения глава региона.

Он поручил Андрею Иконникову к концу недели разработать более эффективные меры и не допускать формального подхода.