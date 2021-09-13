14 сентября на Белгородчине будет сухо и тепло

По данным белгородских синоптиков, завтра, 14 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от десяти до 15-ти градусов тепла, днем – от плюс 22-х до плюс 27-ми градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от плюс 13-ти до плюс 15-ти градусов, днем – от 24-х до 26-ти градусов выше ноля.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки, и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.