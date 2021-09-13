В Белгороде открыли зал бокса памяти Героя России

В зале бесплатно будут заниматься около ста спортсменов под руководством двух тренеров.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
«Современный, комфортный тренировочный зал бокса площадью 465 квадратных метров торжественно открыли в память о Герое России белгородце Антоне Копейкине», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Напомним, офицер Центра специального назначения ФСБ России погиб 22 июня прошлого года при исполнении служебных обязанностей.
В зале, расположенном в «Белгород - Арене», бесплатно будут заниматься около ста спортсменов под руководством двух тренеров.