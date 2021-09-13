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Спорт13 сентября 2021 17:20

В Белгороде открыли зал бокса памяти Героя России

Спортивный объект располагается в «Белгород - Арене»
Алексей СЕРГУНИН
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В зале бесплатно будут заниматься около ста спортсменов под руководством двух тренеров.

В зале бесплатно будут заниматься около ста спортсменов под руководством двух тренеров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Современный, комфортный тренировочный зал бокса площадью 465 квадратных метров торжественно открыли в память о Герое России белгородце Антоне Копейкине», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, офицер Центра специального назначения ФСБ России погиб 22 июня прошлого года при исполнении служебных обязанностей.

В зале, расположенном в «Белгород - Арене», бесплатно будут заниматься около ста спортсменов под руководством двух тренеров.