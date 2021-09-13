Во время пожара под Белгородом погиб мужчина

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

11 сентября в 01:36 на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступил тревожный звонок: соседи сообщили, что в поселке Пролетарский Ракитянского района из окон квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, идет дым.

К месту пожара незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 32, 33 и добровольная пожарная команда «Белгранкорм».

Не теряя ни минуты, пожарные приступили к тушению пожара, который был ликвидирован в 01:49. К сожалению, в одной из комнат двухкомнатной квартиры был обнаружен погибший хозяин квартиры 1950 года рождения.

В результате происшествия огонь повредил мебель и вещи на площади трех метров квадратных, а также закоптил стены и потолок по всей площади квартиры. «Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Белгородской области.