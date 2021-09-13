Белгородская область получит новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы

Автомобили скорой помощи оснащены дефибрилляторами, портативными ингаляционными и аппаратами ИВЛ, устройствами, позволяющими в автоматическом режиме проводить инъекции, реанимационными комплектами для взрослых и детей, аппаратами ЭКГ. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

«В наш регион поступят 24 специальных медицинских автомобиля», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Это будут заднеприводные машины класса «В» с дизельными моторами.

Отметим, что в этом году в учреждения здравоохранения Белгородской области уже направили 17 автомобилей скорой помощи. Все они оснащены современным оборудованием: дефибрилляторами, портативными ингаляционными и аппаратами ИВЛ, устройствами, позволяющими в автоматическом режиме проводить инъекции, реанимационными комплектами для взрослых и детей, аппаратами ЭКГ. Это оборудование позволит определить диагноз пациента и начать его лечение уже в пути следования в стационар.

Тем временем, автопарк белгородских учебных заведений в ближайшее время обновят еще на 65 автобусов за счет средств федерального бюджета. В этом году наш регион уже получил 121 новый автобус для подвоза школьников в образовательные учреждения. Их уже направили в районы и городские округа.

- Вместе с уже поставленными и заказанными – это более 250 единиц! - отметил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков. - Очень масштабное обновление техники для наших школ.