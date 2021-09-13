Почти 5 тысяч родителей белгородских малышей получили компенсацию за детское питание

В перечне продуктов, за которые вернут деньги, – фруктовые соки, овощные, мясные, фруктовые пюре. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Почти пять тысяч родителей белгородских малышей получили компенсацию за детское питание в этом году. В общей сложности им уже выплатили свыше 18 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Максимальная сумма компенсации в месяц – 700 рублей. В перечне продуктов, за которые вернут деньги, – фруктовые соки, овощные, мясные, фруктовые пюре. Для возврата части затрат вместе с документами родители предоставляют товарный и кассовый чеки, подтверждающие покупку детского питания в магазине. Полный список, а также перечень документов, которые нужно предъявить, следует уточнить в органах соцзащиты по месту жительства.

Отметим, что в прошлом году компенсацию получили свыше 8000 белгородцев. Из областного бюджета за 12 месяцев им вернули более 35 миллионов рублей.

Напомним, на эту меру поддержки могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей в возрасте от полугода до полутора лет. Возможность возврата денег за детские соки и пюре предусмотрена региональным проектом «Большая белгородская семья» национального проекта «Демография». Выплату производят из областного бюджета.