С середины недели в Белгородской области начнет холодать

В Белгородской области похолодает, но сохранится ясная погода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уже с середины следующей недели лето начнет сдавать свои позиции. По прогнозам синоптиков, днем температура не будет превышать отметку +20 градусов. Ночью ожидается +7…+10 градусов. При этом сохранится ясная погода. Дождей белгородцам пока не обещают.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

Понедельник, 13 сентября. Температура днем +26…+28 градусов, температура ночью +14…+16 градусов. Ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.

Вторник , 14 сентября. Температура днем +23…+24 градуса, температура ночью +8…+12 градусов. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

Среда, 15 сентября. Температура днем +17…+20 градусов, температура ночью +7…+9 градусов. Ясно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.

Четверг, 16 сентября. Температура днем +18…+20 градусов, температура ночью +7…+8 градусов. Ясно, без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду.

Пятница, 17 сентября. Температура днем +17…+19 градусов, температура ночью +9…+10 градусов. Облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.