В Белгородской области от коронавируса умерли еще три человека

Коронавирус забрал жизни еще трех жителей региона. По информации департамента здравоохранения, умерли две женщины и мужчина с подтвержденным COVID-19. Это жительница Белгорода 1930 года рождения, житель Шебекинского городского округа 1946 года рождения и жительница Ракитянского района 1949 года рождения.

Всего за время пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 50706 человек. Победили инфекцию 44 935 жителей региона. Умерли 1057 человек.

В больницах сейчас находятся 1592 пациента с подтвержденным COVID-19. Из них 38 в тяжелом состоянии на ИВЛ.