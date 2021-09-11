В Белгороде насмерть разбился водитель «Лифана»

Автомобиль наехал на бордюрный камень, вылетел в кювет, врезался в электроопору и перевернулся - водитель погиб. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Смертельная авария произошла в пятницу, 10 сентября, около восьми часов вечера на улице Мичурина города Белгорода. По предварительным данным, 51-летний водитель «Лифана», не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего машина вылетела в кювет, протаранила электроопору и перевернулась. Находившийся за рулем мужчина погиб на месте происшествия.

В тот же день на дорогах города пострадали пешеход и водитель электросамоката. В полдень во дворе дома на улице Костюкова 23-летняя автомобилистка на «Киа Рио» сбила при движении задним ходом 72-летнюю пенсионерку. Пожилой женщине оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Около 16 часов 35 минут на перекрестке переулка Зимний и улицы Станислава Косенкова 28-летняя женщина на «Тойоте Королле», по предварительным данным, не пропустила электросамокат под управлением 47-летнего мужчины. После ДТП ему также потребовалась медицинская помощь. Мужчине назначили амбулаторное лечение.