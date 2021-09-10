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Общество10 сентября 2021 17:29

В Белгороде подростка подозревают в краже денег со счета пенсионера

По предварительным данным, находчивый юноша пополнил свой счет на 17600 рублей
Анастасия Лемешко
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Следственный комитет Белгородской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. По предварительным данным, 20 августа юноша пришел в гости к приятелю. Зная, что дедушка друга периодически переводит ему деньги со своей карты, подозреваемый решил воспользоваться ситуацией.

Он нашел платежное средство и сфотографировал его. Впоследствии, используя данные банковской карты, подросток через мобильное приложение снял со счета 66-летнего мужчины 17 600 рублей. Санкции статьи, инкриминируемой находчивому юноше, предусматривают до шести лет лишения свободы.