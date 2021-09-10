Житель Белгородской области костылем сломал сожительнице ребра

Конфликт произошел в одной из квартир города Губкина. По предварительным данным, во время застолья повздорили 31-летний местный житель и его 36-летняя подруга. В пылу гнева мужчина схватил подвернувшийся под руки металлический костыль и нанес им оппонентке восемь ударов.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что спустя несколько дней женщина почувствовала, что её состояние ухудшилось, и обратилась в больницу. Выяснилось, что у нее оскольчатый перелом ребер.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

- Если вы подверглись бытовому насилию или стали очевидцем такого конфликта, незамедлительно обратитесь в полицию. От своевременно поступившей информации могут зависеть жизнь и здоровье человека, - напомнили в УМВД.