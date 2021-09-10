На выходных в Белгородской области будет тепло и сухо

Грядущие выходные порадуют белгородцев теплом. фото: Артем Гребеник

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 11 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью слабый, днем северо-восточный от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от восьми до 13-ти градусов тепла, днем – от плюс 21-го до плюс 26-ти градусов.

В Белгороде ночью от 11-ти до 13-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 24-х до 26-ти градусов.

В воскресенье, 12 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью от девяти до 14-ти градусов тепла, днем – от плюс 22-х до плюс 27-ми градусов.

В Белгороде ночью от 12-ти до 14-ти градусов выше ноля, днем – от 24-х до 26-ти градусов тепла.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки, своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

Не жгите траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. В условиях теплой погоды огонь распространяется с огромной силой на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.