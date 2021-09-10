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Происшествия10 сентября 2021 15:13

Женские посиделки в Старом Осколе закончились поножовщиной

Подозреваемая уже не раз становилась фигуранткой таких уголовных дел
Анастасия Лемешко
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О происшествии в одной из квартир микрорайона Интернациональный города Старый Оскол, в полицию сообщили медики. Скорая помощь забрала оттуда молодую женщину с ножевым ранением.

В совершении преступления подозревается её подруга. По предварительным данным, между двумя 25-летними местными жительницами во время застолья вспыхнула ссора. Одна из них схватила нож и ударила им оппонентку в живот.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы. К слову, женщина уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В этом году она дважды привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.