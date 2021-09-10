Белгородские росгвардейцы провели региональный чемпионат по военно-прикладному спорту

Победителями стали представители ОМОН, второе место заняла команда СОБР, бронза у команды Управления. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Более 30 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Белгородской области приняли участие в чемпионате по военно-прикладному спорту. Росгвардейцы в составе четырех команд в форменном обмундировании и берцах соревновались в метании гранаты на точность, плавании с автоматом Калашникова в бассейне (100 метров) и в беге на 400 и 3000 метров.

Победителями стали представители ОМОН, второе место заняла команда СОБР, бронза у команды Управления.

- Участникам предстояло не просто показать высокие результаты, но и справиться со всеми испытаниями в привычном для себя форменном обмундировании, - отметил начальник группы профессиональной, служебной и физической подготовки Управления Росгвардии по Белгородской области майор Дмитрий Колесник. - Благодарю команды за участие, вы все показали высокий уровень подготовки.

Победителей и призеров чемпионата наградили грамотами, а команде-победителю вручили переходящий кубок.

Отметим, что минувшее мероприятие было приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.