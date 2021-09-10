На Белгородчине по вине курильщиков произошло два пожара

На хуторе Райгородка загорелся автомобиль «Газ 330232». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне в 13:49 минут поступило сообщение о пожаре на хуторе Райгородка Ровеньского района на производственной площадке одного из предприятий.

Загорелся автомобиль «Газ 330232», в результате происшествия огонь повредил кузов. Возгорание при помощи дежурного караула пожарно-спасательной части № 34 потушили в 14:12.

Вчера же 17:57 стало известно о пожаре на летней кухне в селе Принцевка Валуйского городского округа. В результате происшествия огонь повредил мебель на площади одного квадратного метра.

Благодаря слаженным действиям дежурного караула пожарно-спасательной части № 18 огонь удалось потушить в 18:27.

«В обоих случаях предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщает главное управление МЧС России по Белгородской области.