В Белгороде энергетики подвели итоги творческого флешмоба #МояЭлектробезопасность

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Флешмоб #МояЭлектробезопасность проходил по инициативе филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» в течение летних каникул в группе «Энерголандия» социальной сети ВКонтакте https://vk.com/zdesbezopasno, которая содержит полезную информацию для родителей, учителей, воспитателей, школьников и дошкольников по профилактике травматизма.

За три месяца своими творческими проектами на тему безопасного обращения с электричеством поделились 24 школьника и дошкольника из различных районов области. Все работы размещались на стене сообщества. Таким образом ребята вспомнили сами и напомнили друг другу правила, от соблюдения которых зависит жизнь и здоровье человека.

Участники проекта узнали об опасности любых игр вблизи опор ЛЭП и подстанций – энергооборудование находится под очень высоким напряжением. Запомнили, что подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров опасно для жизни – вокруг провода возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом. Повторили правила поведения на рыбалке и в грозу. Вспомнили про запрет делать селфи и граффити в охранной зоне линий электропередачи и подстанций.

По решению организаторов, все участники получат дипломы и подарки от филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Награждение победителей пройдет в учебных заведениях, где занимаются ребята. Поздравляя активных участников флешмоба, энергетики еще раз напомнят детям о важных правилах электробезопасности на улице и дома.

Сотрудники Белгородэнерго надеются, что онлайн-занятие летом принесет реальную пользу в жизненных обстоятельствах.