Еще 149 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1054 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1952 и 1956 годов рождения и два жителя Старооскольского городского округа 1949 и 1953 годов рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - две жительницы Белгорода 1943 и 1949 годов рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 149 пациентов заболели, а выздоровели – 139.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 50554 человека, выздоровели – 44756, умерли – 1054.

Сейчас из 1644-х госпитализированных 39 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12798 белгородцев - на самоизоляции, 17627 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 129321 - снят с самоизоляции.