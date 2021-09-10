Белгород – в лидерах по кредитам наличными от «Открытия»

Более 7 миллиардов рублей выдал банк в регионах Центральной России в первом полугодии 2021-го.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» активно укрепляет свои позиции в сегменте розничного кредитования в регионах Центральной России.

Спрос на кредиты наличными и кредитные карты банка за отчетный период остается стабильным высоким: в сравнении с 2020-м запрос на кредиты наличными со стороны населения вырос в два раза. За 6 месяцев года в регионах Центральной России было активировано более 12 тысяч кредитных карт. Лидерами в этом отношении помимо Белгорода стали Тверь, Смоленск, Воронеж и Ярославль.

Особой популярностью пользуются виртуальные кредитные карты. При их помощи, как и с обычным «пластиком», можно совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью гаджетов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты — Apple pay, Google Pay, Mir Pay и других. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке или мобильном приложении.