В Белгороде пройдет международный фестиваль театров кукол

В фестивальной афише этого года 20 спектаклей театральных коллективов, как из регионов России, так и из-за рубежа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде пройдет IX международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава». «Он стартует 30 сентября и продлится до 5 октября», – сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Белгородской забаве» уже более 25 лет – 30 сентября 1995 года состоялось торжественное открытие I фестиваля. В 2012 году он получил официальный статус международного.

В фестивальной афише этого года 20 спектаклей театральных коллективов, как из регионов России, так и из-за рубежа.

Фестивальные показы пройдут на двух сценических площадках: в большом зале Белгородского государственного театра кукол и в концертном зале Белгородского государственного института искусств и культуры.

Кроме того, известные театральные деятели проведут мастер-классы для участников фестиваля и специалистов любительских театров региона.

Билеты на фестивальные спектакли можно купить в кассе театра или онлайн. Справки по телефонам: +7(4722) 26-72-93, 26-16-83, 26-58-02.