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Общество9 сентября 2021 19:43

В Белгородской области оштрафовали коллекторов за звонок матери должницы

Агентству пришлось заплатить штраф в пятьдесят тысяч рублей
Анастасия Лемешко
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Арбитражный суд Белгородской области оштрафовал коллекторское агентство. Организацию наказали за звонок матери должницы.

Жительница Старого Оскола оформила потребительский займ, но вовремя не выполнила свои обязательства. По информации пресс-службы регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, кредитор в итоге обратился к коллекторам. Последние позвонили матери женщины и сообщили о просроченной задолженности.

В итоге коллекторскому агентству назначали штраф в 50 тысяч рублей. Сообщается, что организация его уже оплатила.