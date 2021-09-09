В Белгородской области оштрафовали коллекторов за звонок матери должницы

Арбитражный суд Белгородской области оштрафовал коллекторское агентство. Организацию наказали за звонок матери должницы.

Жительница Старого Оскола оформила потребительский займ, но вовремя не выполнила свои обязательства. По информации пресс-службы регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, кредитор в итоге обратился к коллекторам. Последние позвонили матери женщины и сообщили о просроченной задолженности.

В итоге коллекторскому агентству назначали штраф в 50 тысяч рублей. Сообщается, что организация его уже оплатила.