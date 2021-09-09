Установили новое игровое оборудование – качели, горки, турники, благоустроили прилегающую территорию. Фото пресс-службы администрации Ивнянского района.

В Белгородской области открыли еще одну детскую площадку. «Новый «городок» появился в райцентре Ивнянского района», - сообщает пресс-служба местной администрации.

Это уже третья игровая зона, установленная в муниципалитете в рамках реализации этой программы. Ранее детские площадки обустроили в селах Сафоновка и Верхопенье.

На этот раз обладателями нового места для проведения досуга стали юные жители улицы Садовой поселка Ивни. Здесь установили новое игровое оборудование – качели, горки, турники, благоустроили прилегающую территорию.

На обустройство детской площадки направили порядка 700 тысяч рублей.