Рабочая неделя в Белгородской области завершится при +26 градусах

В Белгородскую область вернулась теплая погода. Фото: Артем Гребеник

По данным белгородских синоптиков, завтра, 10 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, ночью от одного до шести метров в секунду, днем – от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от шести до 11-ти градусов тепла, днем – от плюс 21-го до плюс 26-ти градусов.

В Белгороде ночью от плюс девяти до плюс 11-ти градусов, днем – от 21-го до 24-х градусов выше ноля.

Совсем скоро начало отопительного сезона. Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям ответственно отнестись к вопросу подготовки газового и электрического оборудования, приспособленного для поддержания оптимальной температуры внутри вашего дома.

Удостоверьтесь, чтобы были соблюдены все меры предосторожности и в случае необходимости проведите техническое обслуживание или замену.

В случае возникновения происшествия звоните по телефону службы спасения «112» или «101».