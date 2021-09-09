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Общество9 сентября 2021 16:11

В Белгороде пенсионерку обворовал бездомный, которого она приютила

Подозреваемого задержали при попытке сбыть похищенное
Анастасия Лемешко
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Оперативникам мужчина честно признался, что хотел пропить похищенное.

Оперативникам мужчина честно признался, что хотел пропить похищенное.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С заявлением о краже из квартиры планшета и золотых украшений в полицию Белгорода обратилась 67-летняя женщина. Оперативники вскоре вычислили подозреваемого и задержали его при попытке сбыть похищенное. В совершении преступления подозревают 37-летнего мужчину без определенного места жительства.

По предварительным данным, пожилая женщина на несколько месяцев приютила злоумышленника, но позже попросила его съехать. Находясь в поисках денег, он решил наведаться к своей старой знакомой. Проникнув квартиру, мужчина забрал с комода планшет, а также похитил ювелирные изделия - кольцо и серьги, после чего скрылся. Материальный ущерб, причиненный пенсионерке, оценили в сумму около 40 тысяч рублей.

Своей причастности к краже мужчина не отрицает. Оперативникам он честно признался, что хотел пропить похищенное. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

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В Белгороде задержан подозреваемый в квартирной краже
В Белгороде задержан подозреваемый в квартирной краже