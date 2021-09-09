В центральной части микрорайона предполагается создать парк. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В 2022-м году в Белгороде преобразуют микрорайон Юго-Западный 2.2. Проект развития территории жителям презентовал мэр Юрий Галдун вместе с главным архитектором.

Концепцию подготовили с учетом предложений, высказанных горожанами на предыдущей встрече.

Микрорайон разделили на несколько зон. В центральной части предполагается создать парк. Ядром общественного пространства станет детская площадка, разделенная по возрастным группам.

Недалеко планируется построить Центр бытовых услуг с пекарней, кафе и фитнес-залом. Предусмотрены помещения для офиса врача общей практики, управы, пункта полиции и МФЦ. Запланирован детский сад на 100 мест. Пожелание жителей – площадка для мероприятий со сценой и местами для зрителей.

В одной из зон разместят веревочный городок и велороллерную дорожку с элементами модульного памп-трека.

- Это изолированная зона, где дети могли бы кататься на роликах, велосипедах, самокатах, - пояснил главный архитектор Сергей Киселев.

Существующий стадион не только сохранят, но и увеличат его площадь. Здесь можно будет заниматься любительским футболом.

Особое внимание уделят озеленению. Создадут группы крупномеров из лип, берез и дубов. Эти насаждения сформируют зеленый каркас микрорайона. В районе большой детской площадки сделают зону плодовых деревьев и цветущих растений. Особенно эффективно она будет смотреться весной.

В проекте учли просьбу жителей преобразовать пешеходную дорожку вдоль улицы Н. Шеломцева в бульвар. С двух сторон высадят крупномеры, разместят малые архитектурные формы и обустроят дополнительное освещение. Еще одной прогулочной зоной станет почетная аллея в честь людей, именами которых названы улицы микрорайона.

На встрече также обсудили первоочередные проблемы микрорайона. В их числе скопление воды на пяти участках.

- Вдоль дороги разместим ливневые лотки, чтобы вода не попадала на участки, - пояснил Юрий Галдун. - В тех местах, где она наиболее агрессивно себя ведет, сделаем и валики, и лотки.

Наболевшая тема – общественный транспорт. Расписание и маршрут не устраивают жителей, большая часть которых работает в центре города.

- В марте введем новую маршрутную сеть и тогда ваши предложения о том, чтобы общественный транспорт не заходил в Юго-Западный 2.1, постараемся решить, - пообещал мэр Белгорода.

Через две недели проект комплексного развития микрорайона обсудят еще раз для принятия окончательного решения. В случае одобрения жителей к работам приступят уже в следующем году.