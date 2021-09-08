За порядком на белгородских дорогах начали следить беспилотники

Беспилотники помогают правоохранителям выявлять нарушителей ПДД. Фото: с официальной страницы Управления Росгвардии по Белгородской области в «ВКонтакте».

Выявлять нарушителей на дорогах Белгородской области теперь будут и с воздуха. Сотрудники ГИБДД и Росгвардии провели совместный рейд с применением беспилотников. Сообщается, что основной целью мероприятия было предупреждение ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.

Информация с беспилотника передается в наземный пункт управления и сохраняется на жестком диске автоматизированного рабочего места. Фото: с официальной страницы Управления Росгвардии по Белгородской области в «ВКонтакте».

Беспилотный летательный аппарат Росгвардии парил над одной из наиболее аварийных трасс. Как рассказали в пресс-службе ведомства, камера в режиме реального времени с высоты 500 метров фиксировала выезды на встречку в нарушение ПДД. Изображение передавалось в наземный пункт управления, а сам аппарат тем временем сопровождал незаконопослушных водителей до момента остановки нарядом ДПС. При этом видеозапись правонарушения и маршрута движения автомобиля сохранялась на жестком диске автоматизированного рабочего места.

На белгородских дорогах прошел рейд с применением беспилотных летательных аппаратов. Фото: с официальной страницы Управления Росгвардии по Белгородской области в «ВКонтакте».

За время рейда правоохранители выявили около десяти правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу. На водителей, допустивших их, составили протоколы. Планируется, что в будущем беспилотники продолжат патрулировать наиболее сложные участки автодорог.