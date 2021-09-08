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Общество8 сентября 2021 17:27

За восемь месяцев в Белгородской области пьяные ДТП унесли жизни двенадцати человек

Подшофе за рулем попались больше трех тысяч водителей
Анастасия Лемешко
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По вине нетрезвых водителей в регионе произошло 70 ДТП – в них 12 человек погибли и 86 пострадали.

По вине нетрезвых водителей в регионе произошло 70 ДТП – в них 12 человек погибли и 86 пострадали.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За восемь месяцев на белгородских дорогах сотрудники ГИБДД поймали 3334 нетрезвых водителя. Из них 381 сели за руль подшофе, будучи уже привлеченными к ответственности за аналогичное нарушение.

В этот же промежуток времени в регионе произошло 70 пьяных ДТП. Они унесли жизни двенадцати человек. Еще 86 пострадали.

В областной Госавтоинспекции напоминают, что за нетрезвое вождение водитель может на два года лишиться прав и получить штраф в тридцать тысяч рублей. За рецидив пьяной езды предусмотрена уголовная ответственности – до двух лет лишения свободы. Если имеется судимость за нарушение ПДД в состоянии опьянения – до трех лет.

За аварию с пострадавшим нетрезвый водитель рискует отправиться в колонию на срок от трех до семи лет. В случае гибели человека – на все двенадцать лет.

Правоохранители призывают белгородцев не быть равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о таких фактах в дежурную часть ГИБДД по телефону: 8(4722) 352-832, 26-42-30.