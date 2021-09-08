Под Белгородом появилась сиреневая аллея «Материнской славы»

Старооскольский городской округ - лидер по количеству многодетных семей в Белгородской области. Фото пресс-службы Стойленского ГОКа.

В Старом Осколе на площади около центра культурного развития «Молодежный» высадили 154 саженца сирени – по количеству многодетных семей округа, воспитывающих пять и более детей.

Торжественное мероприятие по закладке аллеи прошло в рамках фестиваля «Оскол многодетный». Каждая многодетная семья посадила по саженцу сирени и в подарок получили по цветку каланхоэ в горшке.

«Старооскольский городской округ - лидер по количеству многодетных семей в Белгородской области, - пояснила директор «Молодежного» Марина Шулакова. - Цветы сирени издавна считаются символом любви и милосердия, по-настоящему семейными оберегами. Именно поэтому выбрали сирень для создания прекрасной аллеи».