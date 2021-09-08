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Звезды8 сентября 2021 16:42

В Белгороде отроется выставка к 100-летию со дня рождения Владимира Жуковского

Экспозиция будет представлена в литературном музее (ул. Преображенская, 38)
Алексей СЕРГУНИН
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Афиша организаторов.

Афиша организаторов.

10 сентября в 17:00 в белгородском государственном литературном музее состоится открытие выставки «Воспоминания имеют цвет», посвященной 100-летию со дня рождения писателя-прозаика Владимира Жуковского.

Названием для экспозиции послужили первые слова его повести «Песня, спетая один раз», в которой автор рассказал о своем сиротском детстве в республике Таджикистан.

Однажды Константин Паустовский заметил: «Воспоминания – это не пожелтевшие письма, не старость, не засохшие цветы и реликвии, а живой, трепещущий, полный поэзии мир…».

Первыми посетителями выставки станут участники музейной гостиной, на которой прозвучат воспоминания о Владимире Жуковском его коллег, друзей, родственников.