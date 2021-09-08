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Происшествия8 сентября 2021 15:24

В квартире белгородца нашли килограмм марихуаны, гашиш и коноплю в горшках

Мужчина рискует лишиться свободы на десять лет
Анастасия Лемешко
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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков нашли в квартире 48-летнего жителя города Строитель больше килограмма марихуаны, а также несколько граммов гашиша и гашишного масла. По предварительным данным, все это мужчина хранил для собственных нужд у себя на кухне. Запасаясь впрок, он также выращивал в цветочных горшках пять кустов конопли, собирать урожай с которых ему теперь не придется.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД со ссылкой на старшего следователя яковлевского отдела полиции Николая Даниленко, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Наказание за такое преступление предусмотрено серьезное – от трех до десяти лет колонии. Помимо этого, фигуранта привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ.