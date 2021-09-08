Белгородские росгвардейцы задержали двух нетрезвых водителей

Обоих нарушителей для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам регионального ГИБДД. Фото пресс-службы управления Росгвардии по Белгородской области.

В Новоосокольском городском округе внимание росгвардейцев привлек автомобиль, водитель которого совершал опасные маневры и нарушал ПДД.

В результате его пришлось остановить. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. В ходе разбирательства стало известно, что ранее 39-летний гражданин уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В Шебекинском городском округе сотрудники Росгвардии обратили внимание на водителя скутера, двигавшегося без шлема и государственного регистрационного знака. Кроме того, водитель мопеда совершал опасные маневры, создавая аварийно-опасные ситуации для других участников движения.

Как выяснилось, 31-летний местный житель также находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее он уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное правонарушение.

Обоих нарушителей для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам регионального ГИБДД. Возбуждены уголовные дела.

Всего в текущем году сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержано 29 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.