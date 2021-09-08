Белгород – в числе ипотечных лидеров «Открытия»

Кредиты на покупку недвижимости традиционно пользуются спросом.

В топ-5 регионов-лидеров вошли также Воронеж, Владимир, Рязань и Тверь. Таковы итоги работы в первом полугодии 2021 года ПАО Банк «финансовая Корпорация Открытие».

По ипотечным программам банка можно приобрести жилье как на первичном рынке, так и на вторичном. Можно взять кредит на рефинансирование ранее взятого ипотечного кредита, ипотеку с использованием материнского капитала, а также военную ипотеку.

Банк активно использует свои дистанционные каналы, позволяющие подать заявку на ипотечный кредит не выходя из дома, получить одобрение, а так же назначить сделку. Возможность выбрать интересующую ипотечную программу и параметры будущего кредита, прикрепить скан-копии необходимых документов реализована на официальном сайте банка «Открытие» www.open.ru. Всеми возможностями сервиса клиенты могут воспользоваться бесплатно, срок рассмотрения онлайн-заявок составляет не более 48 часов.