ВТБ в 2022 году реализует комплексную поддержку льготников

ВТБ готовит соответствующее комплексное предложение и намерен направить на эти цели сотни миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас ВТБ разрабатывает дополнительные меры финансовой поддержки для социально незащищенных категорий клиентов. Результатом станет комплексное предложение для тех, кто получает государственные выплаты на карту банка. Проект стартует в 2022 году.

Чтобы получить дополнительную поддержку от банка, клиентам достаточно будет получать социальные выплаты на карту ВТБ. Часть этих выплат уже сегодня можно перевести на карту банка дистанционно с помощью ВТБ Онлайн в разделе «Госуслуги» или оформив заявление на едином портале государственных услуг.

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