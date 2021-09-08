Где в Белгороде спилят сухие деревья

Спил каждого дерева согласован со специальной комиссией. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сотрудники «Белгорблагоустройство» рассказали, что сделали и еще сделают в ближайшее время.

Спилили кусты и ветки, которые мешали дорожному движению на улицах Макаренко, Орлова, Лосева, Молодежной и Ватутина.

На Коммунальной, №1-5, предстоит валка 10 сухих деревьев, еще три сухих высокорослых ели спилят на Шершнева, 1. На Лермонтова, 26 и в Харьковском переулке продолжают бороться с американским кленом (дерево-сорняк).

Список адресов, по которым ведутся работы, составлен с учетом обращений горожан. Спил каждого дерева согласован со специальной комиссией.

Подать заявку на обрезку веток или спил аварийного дерева можно через диспетчерскую «Белгорблагоустройства - 27-02-91.