На Белгородчине сгорели свыше 13 тонн сена

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «службу спасения» по телефону «112» или «101». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне в 00:02 минуты в селе Репяховка Краснояружского района сгорело сенохранилище и 13,5 тонн сена, которые находились в нем.

По версии главного управления МЧС России по Белгородской области, вероятная причина пожара - поджог. Усилиями дежурного караула пожарно-спасательной части № 24 и добровольной пожарной команды ОАО «Приосколье Агросемена» пожар был ликвидирован в 01:43.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «службу спасения» по телефону «112» или «101».