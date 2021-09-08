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Происшествия8 сентября 2021 13:02

На Белгородчине сгорели свыше 13 тонн сена

Предполагаемая причина – поджог
Алексей СЕРГУНИН
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При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «службу спасения» по телефону «112» или «101».

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «службу спасения» по телефону «112» или «101».

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне в 00:02 минуты в селе Репяховка Краснояружского района сгорело сенохранилище и 13,5 тонн сена, которые находились в нем.

По версии главного управления МЧС России по Белгородской области, вероятная причина пожара - поджог. Усилиями дежурного караула пожарно-спасательной части № 24 и добровольной пожарной команды ОАО «Приосколье Агросемена» пожар был ликвидирован в 01:43.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «службу спасения» по телефону «112» или «101».