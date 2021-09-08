Еще шесть жителей Белгородской области умерли от коронавируса

7 сентября в регионе 148 пациентов заболели, а выздоровел – 151. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Белгорода 1937 и 1943 годов рождения, жительница Белгородского района 1937 года рождения, а также жительница Краснодарского края 1937 года рождения. Все четверо проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1939 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1960 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 148 пациентов заболели, а выздоровел – 151.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 50254 человека, выздоровели – 44404, умерли – 1044.

Сейчас из 1659-ти госпитализированных 34 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

13001 белгородец - на самоизоляции, 17577 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 128321 - снят с самоизоляции.