В Белгородской области утонул мужчина

Причина и обстоятельства гибели в настоящий момент устанавливаются. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне на телефон единой дежурно-диспетчерской службы в шесть часов вечера поступило сообщение о происшествии на реке Валуй в городе Валуйки.

Выяснилось, что на берегу реки отдыхала компания мужчин, в какой-то момент один из них (1962 года рождения) решил искупаться и вошел в воду. К сожалению, на берег он так и не вернулся. Его тело было извлечено очевидцами в месте, не предназначенном для купания.

Предположительно, погибший мужчина в момент происшествия был в состоянии алкогольного опьянения. Причина и обстоятельства гибели в настоящий момент устанавливаются.

Инспекторы ГИМС напоминают, что основными причинами происшествий на водных объектах являются:

- нахождение вблизи водоема в нетрезвом состоянии;

- несоблюдение установленных правил поведения на маломерном судне;

- нахождение на борту маломерного судна, как судоводителя, так и пассажиров без спасательных жилетов.

В случае происшествия звоните в Единую службу спасения по телефону «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 39-99-99.