На Белгородчину возвращается теплая погода

В Белгороде днем от 18-ти до 20-ти градусов тепла. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 8 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, ночью слабый, днем от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного до шести градусов тепла, днем от плюс 16-ти до плюс 21-го градуса.

В Белгороде ночью от четырех до шести градусов выше ноля, днем - от 18-ти до 20-ти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает население позаботиться о пожарной безопасности: не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов. Своевременно очищать участки от горючих отходов, мусора и сухой травянистой растительности.

Также специалисты советуют не перегружать электросеть мощными бытовыми приборами и не оставлять их надолго включенными и без присмотра. Перед уходом из дома желательно выключать все электрические приборы.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.