В Белгородской области хотят назначить выплаты бриллиантовым женихам и невестам

Белгородцам обещают выплаты к знаковым датам семейной жизни. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородскую областную Думу внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий выплаты к знаковым датам семейной жизни. Так в регионе хотят поддержать крепкие семьи. Предлагается назначить премии парам, прожившим в браке пятьдесят, шестьдесят и семьдесят лет.

К золотой свадьбе супруги смогут получить 10 тысяч рублей, к бриллиантовой – пятнадцать тысяч. К благодатной – двадцать тысяч. При этом деньги собираются выплачивать к каждому из этих событий.

В пресс-службе облдумы отметили, что премию назначат лишь при соблюдении ряда требований. Юбиляры должны быть гражданами России, обязательно чтобы их союз был зарегистрирован в Белгородской области, и они прожили в регионе не менее двадцати лет. Еще одним условием получения выплаты является не прекращавшийся брак.

Сообщается также, что порядок назначения премии установит Правительство региона. Если закон примут, то он вступит в силу 1 января 2022 года.