В Старом Осколе на пешеходном переходе сбили пожилую женщину

В Старом Осколе на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За сутки в Белгородской области произошло два ДТП с пострадавшими и оба в Старом Осколе. Утром на улице Ильи Хегая 31-летний водитель «Тойоты» сбил 62-летнюю женщину. По предварительным данным, пенсионерка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда попала под колеса авто. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что оскольчанка получила травмы.

За сутки на дорогах региона пострадали два человека. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Еще одна автоавария произошла в третьем часу дня на улице Пролетарская. По предварительным данным, 65-летняя автомобилистка на «Ниссане» при выезде со второстепенной дороги не пропустила «Лифан» под управлением 38-летнего водителя. В результате столкновения мужчина пострадал.