Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 11:28

В Старом Осколе на пешеходном переходе сбили пожилую женщину

За сутки в регионе произошло два ДТП с пострадавшими.
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Старом Осколе на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину.

В Старом Осколе на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За сутки в Белгородской области произошло два ДТП с пострадавшими и оба в Старом Осколе. Утром на улице Ильи Хегая 31-летний водитель «Тойоты» сбил 62-летнюю женщину. По предварительным данным, пенсионерка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда попала под колеса авто. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что оскольчанка получила травмы.

За сутки на дорогах региона пострадали два человека.

За сутки на дорогах региона пострадали два человека.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Еще одна автоавария произошла в третьем часу дня на улице Пролетарская. По предварительным данным, 65-летняя автомобилистка на «Ниссане» при выезде со второстепенной дороги не пропустила «Лифан» под управлением 38-летнего водителя. В результате столкновения мужчина пострадал.

При столкновении двух автомобилей пострадал 38-летний водитель.

При столкновении двух автомобилей пострадал 38-летний водитель.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.