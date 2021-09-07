Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт7 сентября 2021 15:17

В Белгороде пройдут юбилейные соревнования по конному спорту

Они посвящены 145-летию университета НИУ «БелГУ»
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
За победу поборются десять команд, представляющих Белгородскую, Курскую и Тамбовскую области.

За победу поборются десять команд, представляющих Белгородскую, Курскую и Тамбовскую области.

Фото: Евгения ГУСЕВА

11 сентября в 10:00 на площадке конноспортивной школы НИУ «БелГУ» (ул. Везельская, 144) состоится торжественное открытие десятых юбилейных соревнований, приуроченных к 145-летию НИУ «БелГУ».

За победу поборются десять команд, представляющих Белгородскую, Курскую и Тамбовскую области.

С приветственным словом к спортсменам обратится ректор Белгородского госуниверситета, профессор Олег Полухин. Главный судья соревнований – арбитр высшей категории из Липецкой области Ирина Филатова.

12 сентября в 10:00 пройдут соревнования по выездке.