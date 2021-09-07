В Белгороде пройдут юбилейные соревнования по конному спорту

За победу поборются десять команд, представляющих Белгородскую, Курскую и Тамбовскую области. Фото: Евгения ГУСЕВА

11 сентября в 10:00 на площадке конноспортивной школы НИУ «БелГУ» (ул. Везельская, 144) состоится торжественное открытие десятых юбилейных соревнований, приуроченных к 145-летию НИУ «БелГУ».

За победу поборются десять команд, представляющих Белгородскую, Курскую и Тамбовскую области.

С приветственным словом к спортсменам обратится ректор Белгородского госуниверситета, профессор Олег Полухин. Главный судья соревнований – арбитр высшей категории из Липецкой области Ирина Филатова.

12 сентября в 10:00 пройдут соревнования по выездке.