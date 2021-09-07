Московский театр «Недослов» впервые выступил в Белгороде

Театр уникален тем, что понятен не только людям с нарушениями слуха, но и слышащим. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Московский театр мимики и жеста «Недослов» впервые выступил в Белгороде. «Спектакль «Любовь и голуби» посмотрели наши земляки с нарушением слуха», - информирует пресс-служба городской администрации.

Театр «Недослов» - это единственная частная труппа неслышащих актеров в мире. В основе постановки - мимика, жесты, танцы, движения и музыка.

Актеры труппы – выпускники Российской государственной специализированной академии искусств.

Слышащих и неслышащих людей объединило искусство. Театр уникален тем, что понятен не только людям с нарушениями слуха, но и слышащим. Язык жестов очень обширный и эмоциональный. Кроме того, все сцены озвучивает диктор.

«В юбилейный год нам удалось выиграть президентский грант и получить поддержку правительства Белгородской области на реализацию уникального проекта доступного слабослышащим людям «Услышать глазами», - поделился успехами организации председатель белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Юрий Шашнин.

Отметим, что в нашем регионе живут пять тысяч инвалидов по слуху. В этом году Всероссийскому обществу глухих - 95 лет.