Белгородец выиграл онлайн соревнования по стрельбе

Турнир состоит из 15 туров, которые проводят еженедельно. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Белгородец Андрей Кожемякин выиграл золото турнира Home-Range Open Live», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Онлайн-соревнования по пулевой стрельбе ежегодно проводит норвежский клуб.

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата соревнуются в стрельбе из положения стоя или лежа. Также в соревнованиях принимают участие стрелки с нарушением зрения и здоровые пулевики.

Турнир состоит из 15 туров, которые проводят еженедельно. Спортсмены стреляют в тире по 60 выстрелов, используя электронное измерительное оборудование, после чего отправляют результаты организаторам.

«Но все-таки в Токио приятный сюрприз ждал и меня, - отметил участник Паралимпиады-2021. - Организаторы международного турнира Home-Range Open Live вручили мне медаль победителя этого многоэтапного соревнования, где я одержал победу в этом сезоне! Спасибо вам, друзья».

Отметим, что в 2020 году Андрей Кожемякин на этом же турнире занял второе место, уступив лишь 17-кратному паралимпийскому чемпиону Йонасу Якобссону.