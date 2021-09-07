С 1 октября у белгородских бюджетников вырастут зарплаты

В здравоохранении повышение коснется представителей 54 профессий, всего 9,6 тысяч человек. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«С 1 октября вырастут зарплаты 38 тысяч белгородских бюджетников», - информирует пресс-служба городской администрации. 20-процентное увеличение коснется низкооплачиваемых категорий работников.

Сейчас вносятся изменения в отраслевые и локальные нормативные акты об оплате труда. Информация о предстоящем повышении сотрудникам уже доведена.

В здравоохранении повышение коснется представителей 54 профессий, всего 9,6 тысяч человек. В образовании заработная плата увеличится почти у 19 тысяч работников. В сфере соцзащиты – 2,7 тысяч человек по 35 профессиям. В культуре – у более 2,5 тысяч человек по 19 профессиям. В сфере физической культуры и спорта – у более 2,2 тысяч человек по 35 профессиям.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам горячей линии управления по труду и занятости населения области: +7 (996) 308-60-18, + 7 (980) 522-61-84.