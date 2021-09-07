В центральном парке Белгорода устанавливают главную сцену к цветочному фестивалю

Сцена будет оснащена световым и звуковым оборудованием, на заднике подиума установят большой светодиодный экран. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Белгород активно готовится к международному фестивалю», - сообщает пресс-служба местной администрации. На открытых площадках устанавливают арт-объекты. В центральном парке имени В.И. Ленина сейчас монтируют сцену.

Комплекс состоит из крыши, которая практически готова, и подиума. Ремни натянуты так, чтобы тент не провисал в случае дождя. После этого крышу поднимут и начнут собирать подиум. Сцена будет оснащена световым и звуковым оборудованием, на заднике подиума установят большой светодиодный экран.

- От улицы 50-летия Белгородской области до Центрального парка развернется не только красивая образовательная, деловая программы, но и, конечно же, творческая, - отметила руководитель управления культуры администрации города Белгорода Ольга Лесных. - Всего в фестивале «Белгород в цвету» примут участие свыше 70 коллективов, а это около 2,5 тысяч человек. Причем, по маршруту фестиваля нас ждет пять площадок и главная сцена. На ней проведут традиционное открытие и закрытие фестиваля и представят самые яркие и уникальные коллективы.

Также в парке завершают оформление скульптурно-композиционной зоны из сена. Свою инсталляцию Мелс Геворгян называет «Одна большая счастливая деревня». Арт-объект напоминает настоящий хоздвор, в котором можно не только посмотреть, но и погладить животных.

Внутри каждой фигуры установлен металлический каркас, на котором держится сено. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

«Современный человек хочет вещи, которые могут быть ему доступны. Валяние из сена, такая простая форма народного творчества, обретает уже новый смысл», – отмечает автор.

Внутри каждой фигуры установлен металлический каркас, на котором держится сено.

Напомним, что фестиваль «Белгород в цвету» стартует уже 10 сентября.